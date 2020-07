Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat die Risikobereitschaft etwas nachgelassen, nachdem in den Wochen zuvor meist überraschend positive Konjunkturzahlen für gute Laune gesorgt hatten, so die Analysten der Helaba.Der Pandemieverlauf sei hingegen weniger kritisch beurteilt worden, obwohl die Zahl der Neuinfizierten vor allem in den USA erschreckend hoch sei. Insgesamt seien mittlerweile etwa drei Millionen Infektionen registriert und in einigen Regionen Corona-Lockerungen wieder rückgängig gemacht worden. Dies schrecke Präsident Trump aber nicht davor zurück, weitere Wahlkampfveranstaltungen vorzunehmen. Seiner Meinung nach verlaufe die Infektion bei 99% der Menschen gut. Er mache auch keinen Hehl daraus, dass er das Tragen einer Gesichtsmaske als lästig empfinde. Vorbildfunktion sei dies nicht und dies dürfte mit ein Grund für die hohen Infektionszahlen sein. ...

