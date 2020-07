Original-Research: STEICO SE - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu STEICO SEUnternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936Anlass der Studie: Studie Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2020 Kursziel: 40,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte MeeseNachhaltigkeit und Klimaschutz durch Corona nicht einzudämmen STEICO ist ein in Europa führender modularer Systemanbieter für ökologische Bauprodukte. Mittels weitgehend automatisierter Produktionsverfahren bietet das Unternehmen seinen Kunden eine Vielzahl an Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen an und konnte sich erfolgreich als One-Stop-Shop für den nachhaltigen Hausbau etablieren. Dank der Marktführerschaft für Holzfaser-Dämmstoffe (europäischer Marktanteil rund 35%) und des komplementären Produktangebots in der ökologischen Nische verzeichnete STEICO in den letzten Jahren dynamische Wachstumsraten sowohl im Umsatz (CAGR 2012 2019: +9,7%) als auch im Ergebnis (EBIT CAGR 2012-2019: +24,1%) und wuchs damit schneller als der Gesamtmarkt. Die Attraktivität des Unternehmens beruht jedoch nicht nur auf der starken Positionierung gegenüber den Wettbewerbern und der hohen operativen Effizienz, sondern ergibt sich vor allem aus den weiterhin intakten strukturellen Markttreibern der europäischen Bauwirtschaft und dem daraus entstehenden Marktpotenzial. Angesichts spezifischer Markttrends wie nachhaltigem und ökologischem Bauen (Green Building), der weiter zunehmenden Urbanisierung und der Verschiebung zum Holz- wie auch Fertigbau sollte STEICO auch künftig überproportional zum Gesamtmarkt wachsen. Für zusätzliche Umsatzdynamik dürften zudem der Roll-Out der Elementfertigung in weiteren Märkten sowie, vor dem Hintergrund der bereits sehr hohen Kapazitätsauslastung, eine mögliche Kapazitätserweiterung um eine dritte Anlage zur Produktion höhermargiger Furnierschichthölzer (LVL) sorgen. Aufgrund der starken operativen Aufstellung und der soliden Bilanzrelationen sollte das Unternehmen daher nach einer Corona bedingten Wachstumsdelle in 2020 mittelfristig ein Umsatzniveau von 400 Mio. Euro überschreiten (MONe CAGR 2020-2023e: 10,9%) und mit einer von uns erwarteten Rückkehr zu einer zweistelligen EBIT-Marge in 2023 auch weiterhin eine über dem Wettbewerb liegende Profitabilität erzielen (MONe Ø 2020-2023e: 9,2%). Für das aktuelle Geschäftsjahr sehen wir das Risiko negativer operativer Auswirkungen durch die Corona-Pandemie als überschaubar an, zumal die umsatzstärksten Monate im Baugewerbe noch bevorstehen und der Sektor aufgrund des Bauüberhangs bislang als Konjunkturstabilisator dient. Analog der weiterhin guten Wachstumsaussichten in den Submärkten (Fertig-/Holzbau) erachten wir daher für 2020 das Erreichen des oberen Endes der bereits im Vorfeld der Q1-Zahlen korrigierten Guidance (Umsatzwachstum zwischen 0 und 5%; EBIT-Marge zwischen 7,5 und 8,5%) als wahrscheinlich und haben dies entsprechend in unseren Prognosen reflektiert. Die attraktiven Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten von STEICO ergeben auf Basis unserer DCF-Bewertung sowie historischer Multiples noch weiteres Upside-Potenzial. Fazit: STEICO ist u.E. ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, das sich produktseitig in einer äußerst interessanten Wachstumsnische bewegt und von der dynamischen Entwicklung im Holzbausektor überproportional profitieren sollte. Wir sind nachhaltig von der Equity Story überzeugt und nehmen die Aktie daher mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 40,00 Euro wieder in die Coverage auf. 