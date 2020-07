ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat WPP mit "Underperform" und einem Kursziel von 565 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Kunden der Werbeagenturen investierten ihre Mittel verstärkt in die Digitalisierung, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Künftige Werbeausgaben seien derzeit noch schwieriger zu prognostizieren als sonst./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B8KF9B49

