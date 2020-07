Schon der letzte Trade, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, war einer im Währungspaar EURUSD. Ein kleiner Gewinn konnte erzielt werden, mehr war in dieser Trading-Idee der klassischen Chartanalyse in der aktuellen Marktlage kaum möglich. Zu wenig Kursbewegung fand letztlich statt, erneut wurden die Euro-Bullen am Widerstandsbereich um 1,1350 gestoppt. Die zunehmenden Sorgen um die Corona-Ausbreitung in Nord- und Südamerika hat in dieser Woche den US-Dollar gestärkt. Noch immer wird der Greenback ...

