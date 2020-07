Twitter-CEO Jack Dorsey spendet drei Millionen US-Dollar an ein Grundeinkommensexperiment in den USA. Das Geld geht an eine Initiative, an der sich die Bürgermeister von 15 US-Städten beteiligen. Jack Dorsey hat bekanntgegeben, dass er über seine gemeinnützige Organisation Start Small drei Millionen Dollar an die Organisation Mayors for Guaranted Income (MGI) spenden wird. MGI ist ein Zusammenschluss 15 US-amerikanischer Bürgermeister, die in ihren jeweiligen Städten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen experimentieren wollen. "Es ist ein Instrument, um die Wohlstands- und ...

