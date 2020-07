STS Group AG bestellt Mathieu Purrey zum neuen VorstandDGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Personalie STS Group AG bestellt Mathieu Purrey zum neuen Vorstand08.07.2020 / 11:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STS Group AG bestellt Mathieu Purrey zum neuen VorstandHallbergmoos/München, 08. Juli 2020. Der Aufsichtsrat der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automotive- und Nutzfahrzeugindustrie, hat Mathieu Purrey mit Wirkung zum 03. Juli 2020 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Herr Purrey folgt als Alleinvorstand Andreas Becker nach."Wir freuen uns, in Mathieu Purrey einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben, der über eine umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen der Automotive-Branche verfügt", sagt Dr. Wolf Cornelius, Aufsichtsratsvorsitzender der STS Group AG.Die zeitnahe Entscheidung ermöglicht einen raschen Übergang der Unternehmensführung. Mit Mathieu Purrey gewinnt die STS Group einen ausgewiesenen Branchenexperten. Herr Purrey kennt die STS Group aus eigener Erfahrung und war im Jahr 2017 und 2018 für insgesamt neun Monate in einer Übergangsphase als Chief Purchasing Officer (CPO) für sie tätig."Ich bedanke mich für das vom Aufsichtsrat entgegengebrachte Vertrauen. Zunächst gilt es, die Situation sorgfältig zu analysieren, um maßvolle und nachhaltige Entscheidungen in einem sehr herausfordernden Umfeld zu treffen und die Liquidität der Gruppe sicherzustellen", sagt Mathieu Purrey.Im Zuge der Coronavirus-Pandemie bedingten Entwicklung befindet sich die Unternehmensgruppe in einem Umstrukturierungsprozess, der erhebliche Kostensenkungsmaßnahmen verlangt. Neben den operativen Maßnahmen muss weiterhin an der Sicherstellung der Liquidität gearbeitet werden. In Frankreich konnten staatlich garantierte Darlehen eingeholt werden, ähnliche Gespräche laufen für die Aktivitäten in Italien.Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie mit Fokus auf Lösungen im Bereich Akustik, Thermik und Struktur. Sie beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 362,8 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt 17 Werken und vier Entwicklungszentren in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien, China und künftig auch in den USA Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe, ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Akustik-Spezialprodukten, Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC). STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf vier Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.STS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 811 1244 9412 ir@sts.group www.sts.groupAnsprechpartner Finanz- und Wirtschaftspresse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister +49 89 125 09 03-33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de08.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1089011Ende der Mitteilung DGAP News-Service1089011 08.07.2020