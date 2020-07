Deutsche Post meistert Coronavirus-Krise - und jetzt?

Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) verzeichnete in den vergangenen Monaten einen steilen Höhenflug. Nachdem es im März zeitweise auf rund 19 Euro in die Tiefe ging, arbeiteten sich die Notierungen bis Anfang Juli wieder in den Bereich der 34-Euro-Marke nach oben.

Gewinn deutlich gesteigert

Dabei bestehen gute Chancen, dass sich die Kurs-Rallye weiter fortsetzt, denn der DAX-Konzern präsentierte starke Zahlen zum abgeschlossenen zweiten Quartal. Trotz der Coronavirus-Krise konnte der weltweit führende Logistikkonzern den Gewinn im zweiten Quartal 2020 deutlich steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich gegenüber dem zweiten Quartal 2019 um 16 Prozent auf 890 Mio. Euro. Um Einmaleffekte bereinigt legte der operative Gewinn sogar um 25 Prozent zu.

Sonderbonus für die Mitarbeiter

Zur Anerkennung ihrer Leistungen in den vergangenen Monaten während der Coronavirus-Pandemie hat der Konzern entschieden, den Mitarbeitern weltweit einen einmaligen Sonderbonus in Höhe von 300 Euro zu zahlen. Diese Einmalzahlung soll in den kommenden Monaten ausgezahlt werden und richtet sich an alle Mitarbeiter in allen Ländern. Davon ausgenommen sind nur Führungskräfte. Die Sonderzahlungen belaufen sich auf insgesamt rund 200 Mio. Euro und sollen im dritten Quartal 2020 verbucht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...