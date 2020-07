Die Aktien der Deutschen Post schwingen sich im Express-Tempo in Richtung neuer Höhen auf. Am Mittwoch hielten überraschend gute Geschäftszahlen die Rally am Laufen, so dass sich die Papiere des Logistikkonzerns mit einem Plus von rund zwei Prozent auf 34,37 Euro an die Spitze des Dax setzten.

