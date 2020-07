Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Emissionsaktivität im EUR-Benchmarksegment war in den vergangenen fünf Handelstagen nicht wirklich lebhaft, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Insbesondere die Bedeutung von nachhaltigen Refinanzierungen auch für den Covered Bonds-Markt würde allerdings durch ein neuerliches Benchmarkdebüt unter Beweis gestellt. So sei Sparebanken Vest Boligkreditt mit einem Green Covered Bond-Debüt (ISIN XS2199484929/ WKN A28ZK9) an ihre Investoren herangetreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...