Das erste hybride Feuerwehrfahrzeug von Rosenbauer ist dem Konzept-Stadium entwachsen und wird noch in diesem Jahr von den ersten Kooperationspartnern übernommen - konkret von der Berliner Feuerwehr, der Brandweer Amsterdam und der Dubai Civil Defence. In dem von Concept Fire Truck (CFT) in Revolutionary Technology (RT) umbenannten Fahrzeug kommt ein elektrischer Antriebsstrang von Volvo Penta zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...