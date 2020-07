BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangem Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft in Deutschland soll eine "Zukunftskommission" der Bundesregierung Lösungsvorschläge erarbeiten. Das Kabinett setzte das Gremium am Mittwoch ein, das Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Agrargipfel Ende 2019 vorgeschlagen hatte. Ihm sollen Vertreter von Landwirtschaft, Ernährungsbranche, Verbraucher-, Umwelt- und Tierschützer sowie Wissenschaftler angehören. Vorsitzender soll der ehemalige Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Peter Strohschneider, sein. Ein Zwischenbericht soll bis Herbst vorgelegt werden, ein Abschlussbericht mit Empfehlungen im Frühsommer 2021.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, es sei höchste Zeit, im sachlichen und fairen Dialog einen neuen gesellschaftlichen Konsens über eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu finden. Es gehe darum, die Landwirtschaft so zu gestalten, dass sie den Landwirten ein anständiges Einkommen ermögliche und gleichzeitig krisenfester gegen den Klimawandel mache.



Merkel hatte die Kommission angesichts bundesweiter Bauernproteste im vergangenen Jahr angeregt - und den Bauernverband und die Initiative "Land schafft Verbindung" um Vorschläge für ein Konzept gebeten. Mit großen Treckerdemonstrationen hatten Bauern in mehreren Städten unter anderem gegen neue Umwelt- und Klimaschutzauflagen protestiert und außerdem auch mehr Wertschätzung für ihre Arbeit eingefordert./sam/ted/DP/jha

