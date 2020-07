Märkte um 12: DAX-Anleger wieder besorgt - Erfolgsmeldung bei der Deutschen Post

Der DAX notiert am Mittwochmittag leicht im Minus. Anleger halten sich wegen der schlechten Nachrichten von der Coronavirus-Front vorerst mit Neuinvestitionen zurück. So werden in den USA derzeit immer wieder neue Rekordinfektionszahlen gemeldet. Informationen über neue Lockdowns, etwa in Australien, machen Angst davor, dass sich die Weltwirtschaft doch nicht so schnell erholen könnte, wie bisher gehofft wurde.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 12.569 MDAX -0,6% 26.758 TecDAX +0,1% 3.035 SDAX -0,5% 11.944 Euro Stoxx 50 -0,7% 3.297

Am Mittwochmittag gab es im DAX sieben Gewinner und 23 Verlierer. Das Schlusslicht war hier wieder einmal die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für die Papiere ging es zeitweise um über zehn Prozent in die Tiefe.

