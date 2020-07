FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Knorr-Bremse haben am Mittwoch zum Ausbruch aus dem seit Anfang Juni gültigen Abwärtstrend angesetzt. Mit einem Anstieg um gut 2 Prozent auf 93,12 Euro schafften es die Papiere des Herstellers von Bremssystemen auch über den kurzfristigen 21-Tage-Durchschnitt. Zuletzt schmolz der Kursgewinn im schwächelnden Gesamtmarkt aber auf die Hälfte zusammen.



Dabei signalisiert der Experte Ben Uglow von Morgan Stanley mit seinem auf 110 Euro aufgestockten Kursziel in einer aktuellen Branchenstudie sogar Spielraum für ein neues Rekordhoch. Der bisherige Höchststand lag im Vorjahr bei 103,70 Euro. Die Bahn und Elektroautos seien die Transportmittel der Zukunft, so das Fazit der Investmentbank. Knorr-Bremse gehöre zu den besten Möglichkeiten, von diesem Trend zu profitieren. Auch aus Bewertungssicht seien die Papiere attraktiv./ag/jha/

