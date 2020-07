HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze von 12,50 auf 17,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ablösung von Vorstandschef Andreas Renschler komme überraschend, da die Volkswagen-Lkw-Tochter auf seine Initiative hin eilig an die Börse gebracht worden sei, noch vor der Hebung wesentlicher Synergien zwischen MAN und Scania, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch gemeinsame Entwicklungen und Einkäufe sollten sich langfristig Synergien in Milliardenhöhe zwischen den beiden Lkw-Marken heben lassen./edh/ssc



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 09:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 09:30 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

TRATON-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de