Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG den Umsatz deutlich gesteigert, wegen diverser Einmaleffekte aber ein Nettoergebnis nach Minderheiten von minus 5 Mio. Euro verbucht. In der Folge nimmt der Analyst das Kursziel leicht zurück, bestätigt aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) auf rund 42 Mio. Euro (GJ 2018: über 12 Mio. Euro) gestiegen, habe damit aber die Analystenschätzung von 55 Mio. Euro verfehlt. Aufgrund von Einmaleffekten seien die sonstigen Aufwendungen deutlich auf 9,5 Mio. Euro (GJ 2018: 2,1 Mio. Euro) geklettert. Dies habe zu einem negativen operativen Ergebnis auf EBIT-Basis von -4,6 Mio. Euro (GJ 2018: 0,6 Mio. Euro) geführt. Das Nettoergebnis nach Minderheiten sei auf -5 Mio. Euro (GJ 2018: 1,2 Mio. Euro) gesunken.

Neben den laut SRC bereits in den Zahlen 2019 spürbaren Auswirkungen der Corona Pandemie stelle Covid-19 auch für das aktuelle Geschäftsjahr Unsicherheiten dar. Aufgrund der ersten Monate des Geschäftsjahres sei das Management jedoch optimistisch, gut durch die Krise zu kommen. Dennoch reduziere der Analyst seine Umsatzschätzung für 2020 auf nahezu 79 Mio. Euro (zuvor: über 97 Mio. Euro). Beim Nettoergebnis gehe er von einer Rückkehr in die Gewinnzone aus. Aufgrund des schwächer als erwarteten Geschäftsjahres 2019 und einer vorsichtigeren Erwartung für 2020 nimmt der Analyst das Kursziel auf 46,00 Euro (zuvor: 48,00 Euro) zurück - was aufgrund des 1:5 Aktiensplits vom 7. Juli einem Kursziel von 9,20 Euro entspricht - und bestätigt das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.07.2020, 12:30 Uhr)

