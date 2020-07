Die Wiener Börse hat am Mittwochmittag klar tiefer tendiert. Der ATX gab um 1,23 Prozent auf 2.288,87 Punkte nach. Marktbeobachter verwiesen auf eine gedrückte internationale Anlegerstimmung. Vor allem die deutlich steigenden Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in einigen Ländern belasten das Sentiment. In den USA etwa wurde ein Höchststand der neu Infizierten erreicht.Am heimischen Markt ...

