Frankfurt (pta026/08.07.2020/12:30) - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM / das Unternehmen") (FRA: AMA1) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2020 mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 382 TEUR (Vergleichszeitraum / VZ: -102 TEUR) abgeschlossen.



Das vorläufige Ergebnis resultiert überwiegend aus sonstigen betrieblichen Erträgen von 20 TEUR (VZ: TEUR 81), diese im Wesentlichen bestehend aus Erträgen aus dem Abgang von Wertpapieren von TEUR 20, Personalaufwand von TEUR 74 (VZ: TEUR 66) und sonstige betriebliche Aufwendungen von TEUR 324 (VZ: TEUR 46). Das Finanzergebnis beträgt TEUR -4 (VZ: TEUR -97).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kosten der Kapitalerhöhung u.a. für die Erstellung eines Wertpapierprospektes von TEUR 104, Kosten für Investor Relation von TEUR 54, Weiterbelastungen für ein Vorstandsmitglied seit Februar 2020 von der Altech Chemicals Ltd. von TEUR 50, Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von TEUR 44, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 43 sowie Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 12.



Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2020 nach HGB wird ein Eigenkapital in Höhe von rund 104 TEUR (31.12.2019: 486 TEUR) ausweisen.



Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 von einem Jahresfehlbetrag von rund 567 TEUR ohne Berücksichtigung von sonstigen betrieblichen Erträgen aus. Für das erste Halbjahr 2020 wurde die Vorjahresprognose auf Grund der hohen zusätzlichen Kosten für die Vorbereitung der erneuten Kapitalerhöhung inklusive des neuen Wertpapierprospekts sowie begleitende Maßnahmen überschritten. Im 1. Halbjahr sind monatlich Kosten von rund TEUR 66 entstanden gegenüber erwarteten durchschnittlichen Kosten von ca. TEUR 47 pro Monat. Denen gegenüber standen nicht geplante Erträge aus Kapitalanlagen in Höhe von TEUR 20.



Auf Basis der aktuellen Organisations- und Personalstruktur werden für das 2. Halbjahr 2020 monatliche durchschnittliche Kosten von ca. TEUR 36 erwartet. Somit wird für das Jahr 2020 aktuell ein Jahresfehlbetrag von rund TEUR 600 erwartet. Für die Folgejahre werden jährliche Kosten in Höhe von TEUR 460 erwartet. Der Vorstand erwartet derzeit, dass der Gesellschaft durch die durchgeführte Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von rund 738 TEUR durch Ausgabe von 671.037 Stückaktien, welche aktuell zur Eintragung im Handelsregister angemeldet ist, sowie durch die geplante Privatplatzierung im 2. Halbjahr 2020 weitere liquide Mitteln zugeführt werden. Für die Privatplatzierung, wurde ein Placement-Agent-Vertrag mit einer internationalen, schweizerischen Bank abgeschlossen, welche bei der Platzierung unterstützt. Die Privatplatzierung soll nun bis September 2020 durchgeführt werden. Über das Platzierungsvolumen können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.



Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 8. Juli 2020 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des ersten Halbjahres 2020. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Halbjahresabschlusses.



