Daimler verzeichnet nach dem Einbruch der Autonachfrage infolge der Corona-Pandemie wieder eine bessere Entwicklung."Die Auftragseingänge entwickelten sich in den vergangenen Wochen in fast allen Kernmärkten wieder positiv", teilte der DAX-Konzern anlässlich der Hauptversammlung mit. In China seien die negativen Effekte des ersten Quartals im zweiten Quartal wieder ausgeglichen worden. In der Summe reicht das aber nicht für schwarze Zahlen im abgelaufenen Vierteljahr.Daimler bekräftigte ...

