Der Essenslieferdienst Delivery Hero will sich über Wandelanleihen am Kapitalmarkt 1,5 Milliarden Euro an frischen Mitteln besorgen. Das Geld könnte auch in neue Übernahmen fließen. Zum 1. April 2019 hatte Delivery Hero sein Deutschlandgeschäft (Foodora, Lieferheld, Pizza.de) an den niederländischen Rivalen Takeaway.com (Lieferando) verkauft und dabei fast eine Milliarde Euro eingestrichen. Jetzt könnte allerdings ein neuer Zukauf oder zumindest Investitionen im größeren Stil erfolgen. Denn Delivery Hero will sich über Wandelanleihen am Kapitalmarkt 1,5 Milliarden Euro an ...

