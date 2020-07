Brüssel (www.fondscheck.de) - Die Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") (NYSE: BK) hat Hanneke Smits zur CEO von BNY Mellon Investment Management ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie wird zudem dem Executive Committee von BNY Mellon angehören und an Todd Gibbons, CEO von BNY Mellon, berichten. Mitchell Harris, der bisherige CEO von BNY Mellon Investment Management, wird zum 1. Oktober 2020 in den Ruhestand gehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...