DIC Asset AG beschließt Dividende von 0,66 Euro je Aktie auf virtueller Hauptversammlung 2020DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende DIC Asset AG beschließt Dividende von 0,66 Euro je Aktie auf virtueller Hauptversammlung 202008.07.2020 / 13:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PresseinformationDIC Asset AG beschließt Dividende von 0,66 Euro je Aktie auf virtueller Hauptversammlung 2020* Dividende steigt um ca. 38% gegenüber dem Vorjahr und Gewährleistung der Dividendenkontinuität* Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit bestätigt* Erneutes Wahlrecht bei Aktien- oder BardividendeFrankfurt am Main, 8. Juli 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat auf der heutigen Hauptversammlung 2020 alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit bestätigt. Die Veranstaltung fand aufgrund der veränderten Gesetzeslage infolge der Covid-19-Pandemie als Online-Hauptversammlung ohne physische Präsenz von Aktionären, Bevollmächtigten und Gästen statt. Die Hauptversammlung wurde live über ein Internetportal übertragen, in dem Aktionärsfragen vorher eingereicht werden konnten. Über dieses Portal konnten auch Weisungen gegeben werden.In ihrer Rede ging die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges nicht nur auf die Entwicklung des Geschäftsjahres 2019 und die bereits vorliegenden Zahlen zum ersten Quartal 2020 ein, sondern gab auch einen Überblick über die bereits getroffenen Maßnahmen und erreichten Verhandlungserfolge im Rahmen des kontinuierlichen Austauschs mit Mietern, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. In diesem Zusammenhang wurde auch die Anfang April angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2020 noch einmal vollumfänglich bestätigt, da sie aus Sicht der Gesellschaft weiterhin das realistischste Szenario der Geschäftsentwicklung in diesem Jahr darstellt.Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Ausschüttung einer Dividende von 0,66 Euro beschlossen, wie in den Vorjahren wahlweise in bar oder in Form neuer Aktien (Aktiendividende). Diese Ausschüttung je Aktie liegt ca. 38% über dem Vorjahr. Bezogen auf den XETRA-Schlusskurs des Vortags ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,4%."Wir freuen uns, mit der heute beschlossenen Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 ein starkes Zeichen der Dividendenkontinuität setzen zu können", kommentiert Sonja Wärntges.Weiterhin wurden die Beschlüsse zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 gefasst. Zudem wurden Herr Prof. Dr. Ulrich Reuter, Herr Michael Zahn und Herr René Zahnd für die Dauer von fünf Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Die Hauptversammlung fasste Beschlüsse zur Schaffung von einem neuen Genehmigten Kapital 2020 und einem Bedingten Kapital 2020 und stimmte den entsprechenden Satzungsänderungen zu. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.Über die DIC Asset AG:Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 186 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,4 Mrd. Euro (Stand: 31.03.2020).Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.03.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Im Bereich Institutional Business (6,5 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.03.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de08.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1088697Ende der Mitteilung DGAP News-Service1088697 08.07.2020