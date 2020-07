Der Nationalrat wird am heutigen Mittwoch Verbesserungen für Bauernpensionen beschließen. Scharfe Kritik daran übten in der Debatte SPÖ und NEOS. Die Koalitionsfraktionen wiesen den Vorwurf der Klientelpolitik zurück. Sozialminister Rudolf Anschober (Grünen) sprach sich gegen Neidgedanken aus.Konkret wird für die Landwirte der Solidaritätsbeitrag in der Höhe von 0,5 Prozent ersatzlos gestrichen. Zudem ...

