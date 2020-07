New York (ots/PRNewswire) - Am 14. Juli 2020 wird die Columbia Business School zu einer großen Diskussionsveranstaltung zum Thema: "Government Debt and Deficit: Myth or Reality?" (Staatsschulden und Haushaltsdefizit: Mythos oder Wirklichkeit?) einladen.An dem live übertragenen Web-Programm nehmen unter anderem teil: Jared Bernstein, ehemaliger Chef-Ökonom und Wirtschaftsberater von Joseph Biden (Vize-Präsident in der Obama-Administration) und derzeit Senior Fellow am Center on Budget and Policy Priorities, und Paul B. Kazarian (Abschlussjahrgang 1981), CEO von Japonica Partners und dem Kazarian Center for Public Financial Management.Moderiert wird die Gesprächsrunde von Shivaram Rajgopal, der "Roy Bernard Kester und T.W. Byrnes"-Professor für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Columbia Business School ist.Diese umfassende Debatte erhält eine immer größere Bedeutung, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die US-Regierung, die Regierungen der Bundesstaaten und lokale Verwaltungen in den USA sowie die meisten, wenn nicht alle, Industrienationen und Schwellenländer ihr Haushaltsdefizit erhöhen, um ihre Wirtschaften angesichts der globalen Pandemie zu stützen. Dabei stellt die eine Seite die Behauptung auf, dass wir nie wieder aus diesem finanzpolitischen Schwarzen Loch herauskommen können. Die andere Seite hält dagegen, dass wir eher mehr als weniger stimulierende Maßnahmen benötigen.Das angebotene Webinar ist Teil der Reihe "Leading through Crisis" (Durch die Krise führen) von der Columbia Business School und wird in Kooperation mit dem Richard Paul Richman Center for Business, Law, and Public Policy präsentiert. Das Programm wird am 14. Juli 2020 von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr (Ortszeit New York) live gestreamt.Anmeldung unter: http://richmancenter.org/civicrm/mailing/view?id=349Weitere Informationen erhalten Sie hier:Jared Bernstein - http://jaredbernsteinblog.comPaul B. Kazarian - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2851163-1&h=666664482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2851163-1%26h%3D3019383920%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.japonica.com%252F%26a%3Dwww.japonica.com&a=www.japonica.com, https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2851163-1&h=3810725082&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2851163-1%26h%3D573738382%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kazarianfoundation.org%252F%26a%3Dwww.kazarianfoundation.org&a=www.kazarianfoundation.orgShivaram Rajgopal - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2851163-1&h=3037610262&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2851163-1%26h%3D612527569%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shivarajgopal.com%252F%26a%3Dwww.shivarajgopal.com&a=www.shivarajgopal.comLeading Through Crisis - https://www8.gsb.columbia.edu/articles/topics/leading-through-crisis-webinars-presentationsThe Richard Paul Richman Center - https://www8.gsb.columbia.edu/richman/ Um weitere Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich bitte an: communications@gsb.columbia.eduOriginal-Content von: Columbia Business School and the Kazarian Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077402/100851681