ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 64 Euro angehoben. Die Entwicklung des zweiten Quartals untermauere den Wandel vom reinen Onlinehändler zum Händler und Plattformanbieter, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie ist entsprechend optimistischer für Wachstum, Gewinnentwicklung und Profitabilität. Dies sei allerdings bereits eingepreist./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

