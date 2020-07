Für den Start am Mittwoch zeichnen sich an der Wall Street kleine Verluste ab. Die Corona-Pandemie habe die Aktienmärkte fest im Griff, sagen Händler. In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag die Rekordhöhe von 60.000 erreicht. In dieser Situation bereite der Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Anlegern zusätzlich Sorgen. Zudem haben sich Vertreter der US-Notenbank erneut besorgt über die Gefahren der Pandemie für Finanzsystem und Wirtschaft geäußert.

Die Spannungen zwischen China und den USA rücken ebenfalls wieder in den Fokus. Einem Medienbericht zufolge könnten Berater des US-Präsidenten im Streit um das Sicherheitsgesetz für Hongkong versuchen, Banken in der Sonderverwaltungszone zu bestrafen, indem sie die Kopplung des Hongkong-Dollar an den US-Dollar unterminieren. Das würde Hongkong noch weiter destabilisieren und negative Währungseffekte auf die Unternehmensgewinne verstärken, meint Jasper Lawler von London Capital Group.

Weiter niedrige Zinsen dürften den Druck auf die Aktienmärkte jedoch in Grenzen halten, erwartet ein anderer Marktbeobachter. Er halte den Aktienmarkt für relativ immun gegen die Corona-Krise, sagt Gregory Perdon, Co-Chief Investment Officer bei Arbuthnot Latham & Co. Da die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank die Anleiherenditen auf niedrigem Niveau regelrecht festgenagelt hätten, könnten die Aktienkurse kaum fallen. Das größte Risiko für die Börsen besteht nach Ansicht Perdons in einer steigenden Arbeitslosigkeit. Denn diese würde den privaten Konsum beeinträchtigen und damit auch die Ertragslage der Unternehmen.

Im Fokus stehen die Versicherer mit der Übernahme von National General Holdings durch Allstate für 4 Milliarden Dollar in bar. Die Aktionäre der National General Holdings Corp erhalten insgesamt 34,50 Dollar je Aktie. Insgesamt entspricht das einer Prämie von 69 Prozent auf den zuletzt gehandelten Kurs der Aktie. Die Allstate-Aktie sinkt vorbörslich um 0,4 Prozent. National General werden noch nicht gehandelt, nachdem sie am Dienstag mit 20,41 Dollar aus dem Handel gegangen waren. .

