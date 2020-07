ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Stott begründete die neuen Kursziele für europäische Chemiekonzerne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einer niedrigeren Risikoprämie im Bewertungsmodell. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung schrieb er vor der beginnenden Quartalsberichtssaison, dass die Branche durch die Folgen der Corona-Krise zwar nicht so sehr eingebrochen sei wie zunächst gedacht, die jüngste Entwicklung aber auch eine langsamere Erholung signalisiere./mis/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 22:41 / GMT



ISIN: DE000BASF111

