Delticom AG: Erste virtuelle Hauptversammlung erfolgreich verlaufenDGAP-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Delticom AG: Erste virtuelle Hauptversammlung erfolgreich verlaufen08.07.2020 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Delticom AG: Erste virtuelle Hauptversammlung erfolgreich verlaufenHannover, 08. Juli 2020 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hat am gestrigen Dienstag ihre 14. ordentliche Hauptversammlung abgehalten.Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Hauptversammlung - zum Schutz der beteiligten Personen - in diesem Jahr virtuell durchgeführt. Die Hauptversammlung wurde für alle registrierten Aktionäre der Delticom AG auf der Website der Gesellschaft übertragen. Aktionäre hatten die Möglichkeit, im Vorfeld ihre Fragen zu stellen und konnten ihr Stimmrecht unter anderem online ausüben oder übertragen.Die Präsenz auf der Hauptversammlung der Delticom AG, die heute mit den Marken ReifenDirekt, MotorradreifenDirekt und Autoreifenonline die führenden Onlinereifenshops für private und gewerbliche Endkunden im europäischen Raum betreibt, betrug 82 % des Grundkapitals. Allen Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 war, so Delticom-Vorstand Andreas Prüfer in seiner Rede, "das schwierigste in unserer 20-jährigen Unternehmensgeschichte". Vor dem Hintergrund einer angespannten Ertrags- und Liquiditätslage hat Delticom Mitte 2019 einen Restrukturierungsprozess eingeleitet, der im Dezember des letzten Jahres in eine Sanierungsvereinbarung mit den Finanzierern mündete. Im Mittelpunkt des Sanierungskonzepts steht die Refokussierung auf das Kerngeschäft - den Onlinehandel mit Reifen und Kompletträdern in Europa, einhergehend mit der Trennung von verlusttragenden Geschäftsbereichen.In seinem Bericht über den Jahresabschluss 2019 verwies Finanzvorstand Thomas Loock auf die besonderen Belastungen durch die Sondereffekte im Zuge der Restrukturierung und Refokussierung in Höhe von 16,7 Mio. EUR. Das um diesen Betrag bereinigte EBITDA beläuft sich, so Loock, auf plus 10 Mio. EUR: "Diese Größe lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Unser operatives Ergebnis im Kerngeschäft stimmt und Letzteres hat eine solide Profitabilitätsbasis."Zudem entfalten der Fokus auf Profitabilität und die ergriffenen Maßnahmen zur Kostenoptimierung ihre Wirkung. Im ersten Quartal 2020 konnte mit einem geringeren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und mit Restrukturierungskosten in Höhe von 2,2 Mio. EUR bereits ein um 0,3 Mio. EUR besseres EBITDA als noch im Vergleichszeitraum 2019 erwirtschaftet werden.In Europa sieht die Delticom AG weiteres Wachstumspotenzial, das sie künftig mit einer optimierten Marktstrategie und verbesserten Maßnahmen der Kundensegmentierung ausschöpfen möchte. Damit und mit der konsequenten Umsetzung der Turnaround-Maßnahmen will die Gesellschaft auf die Erfolgsspur profitablen Wachstums zurückfinden und erwartet schon für 2021 wieder positive Ergebnisse.Der Halbjahresbericht wird am 13.08.2020 auf der Internetseite www.delti.com im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung gestellt.Über Delticom:Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 75 Ländern betreibt die Gesellschaft 440 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber rund 15 Millionen Kunden.Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der weltweit circa 40.000 Servicepartner von Delticom geschickt werden können.Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.Im Geschäftsjahr 2019 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 626 Millionen Euro Enderiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 242 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).Im Internet unter: www.delti.com 