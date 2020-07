Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor launcht heute den ersten von vier ETFs, die an den Klimazielen der EU und des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerichtet sind, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie sind die jüngste Ergänzung der Produktpalette der wegweisenden Klimaschutz-ETFs von Lyxor, die sich an den Richtwerten der EU zum Klimaschutz orientieren. Die neuen ETFs sind so konzipiert, dass die Mindestanforderungen der EU-Klimaziele und des Pariser Klimaschutzabkommens erfüllt oder sogar übertroffen werden. Falls erforderlich, werden sie an die neuen Gegebenheiten angepasst, die sich in den kommenden Monaten mit der finalen Gesetzgebung der EU ergeben. ...

