Die Aktie von Evotec konnte am heutigen Mittwoch kurzzeitig ins Plus drehen. Unterstützt wurde der Wert dabei von der Meldung, dass Evotec einen neuen Standort von Sanofi in Toulouse erwirbt. Mit der Übernahme des "Biopark by Sanofi" ("BBS") schafft die Gesellschaft bedeutende Möglichkeiten für ein weiteres langfristiges Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit in Toulouse. Zum 1. Juli 2020 hat Evotec 100 Prozent der Anteile am BBS erworben, der künftig in "Campus Curie" umbenannt wird.Der Standort in ...

