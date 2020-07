Mutige Investoren haben im Jahr 2020 unfassbar hohe Gewinne mit Wasserstoff- und Elektroautoaktien realisiert. Was die Rallye anfeuert sind "definitiv zu großen Teilen Privatanleger", so Wedbush Securities etwa mit Hinblick auf Tesla. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Auch "viele institutionelle Anleger wollen sich jetzt ebenfalls einen Teil dieses Wachstumsmarktes sichern."Spannend: Auch in großen deutsche Aktienfonds hält das Thema Wasserstoff Einzug. Alexander Funk managt Ökoworld Fonds und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...