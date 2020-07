Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte hatten im 1. Halbjahr eine extreme Volatilität an den Tag gelegt. Wie gestaltet sich das 2. Halbjahr bisher und womit muss man bis Jahresende rechnen? Dem DAX war nach seiner jüngsten Rallye am Dienstag etwas die Puste ausgegangen. Kommt die Erholungsrallye zum Stillstand oder normale Atempause? Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG und Fondsmanager, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Signale der jüngsten Konjunkturdaten und die handlungsbereiten Notenbanken. Was er den Märkten im 2. Halbjahr zutraut und wie hoch er das Enttäuschungspotenzial im 2. Halbjahr einschätzt, mehr dazu im vollständigen Interview. Außerdem verrät der Marktkenner, wieso er die US-Märkte und speziell die US-Tech-Werte den europäischen Märkten definitiv vorziehen würde.