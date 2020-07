Es gibt unzählige Methoden, um an den Börsen Geld zu verdienen. Dabei hat sich die Trendfolge in den vergangenen Jahrzehnten als eine der erfolgreichsten Handelsansätze herausgestellt. Insbesondere die Überlegenheit der Strategien auf Basis der 200-Tage-Linie wurde inzwischen auch von der Wissenschaft in zahlreichen Studien bestätigt. Neben den Handelsregeln gibt es jedoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...