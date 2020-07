NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Die europäischen Konsumgüteraktien gehörten seit der Corona-Krise zu den schwächsten Branchen, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Diese Unterperformance dürfte jedoch nicht anhalten. Zu seinen "Top Picks" gehören weiterhin Reckitt Benckiser und Nestle. Die Aktien von Henkel, Beiersdorf und Unilever empfiehlt der Experte wegen bedeutender Ergebnisrisiken für das zweite Quartal zu meiden./edh/ag



ISIN: DE0006048432

