Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hartnäckig hält sich die Meinung, dass Geld unter dem Kopfkissen sicherer ist als eine Geldanlage an den Aktienmärkten, so die Experten von BVI.Dabei vergesse der Sparer die Inflation. Die Teuerungsraten würden dazu führen, dass Bargeld mit den Jahren an Wert verliere. Auch die Zinsen auf dem Sparkonto würden derzeit nicht ausreichen, die Inflationsrate auszugleichen. Um die Ersparnisse vor einem weiteren Geldverlust zu schützen, seien Anleger gut beraten, einen Teil der Ersparnisse in Aktien anzulegen, statt diese unter dem Kopfkissen zu verstecken, rate die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften. ...

