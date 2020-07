Wien (www.fondscheck.de) - Mitchell Harris, CEO der BNY Mellon Investment Management, wird Anfang Oktober 2020 in den Ruhestand gehen, so die Experten von "FONDS professionell".Ihm werde dann Hanneke Smits nachfolgen. Catherine Keating werde weiterhin ihre Funktion als CEO von BNY Mellon Wealth Management ausüben. Smits sei seit August 2016 CEO von Newton, einer Investment-Management-Tochter von BNY Mellon. Eine Nachfolge für den Posten sei noch nicht geregelt, erkläre BNY Mellon Investment Management in einer Pressemitteilung. ...

