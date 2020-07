Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft GSG Berlin hat zusammen mit dem Ladedienstleister Parkstrom begonnen, ihre Standorte mit Ladeinfrastruktur für E-Autos auszustatten. Im Rahmen des Projekts sollen auch mehr als 30 Schnelllader in der Hauptstadt gebaut werden. Konkret lässt die GSG Berlin in einem ersten Projekt-Abschnitt in 2020 insgesamt 50 Ladepunkte an 13 Standorten errichten. Neben 16 Ladepunkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...