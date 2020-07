In aktuellen Anleihen-Barometern zu den vier gegenwärtig begebenen Aves-Anleihen, die allesamt mit 5,25% p.a. verzinst werden, vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG jeweils 3,5 von 5 Sternen und bewerten die Aves-Unternehmensanleihen daher als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)".

Grund für die weiterhin positive Bewertung der Analysten ist, dass die Europäische Kommission ein höheres Landfrachtvolumen auf der Schiene bis 2050 anstrebt. Dadurch werde das Aves-Geschäft nach Meinung der Experten weiter beflügelt. Für die zurzeit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Zuge der Corona-Pandemie sehen die KFM-Analysten die Unternehmensgruppe gut aufgestellt, was sich aufgrund der hohen Vermietungsquote sowie lukrativer Mietraten im Güterwagen- und Containermarkt auch in den stark verbesserten Konzernzahlen der Aves One zeige.

5,25%-Aves One AG-Anleihe (WKN A289R7)

ANLEIHE CHECK I: Die Anleihe der Aves One AG mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01.06. und 01.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 31.05.2025. Die Anleihe notiert im Freiverkehr der Börse Frankfurt.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen zum 31.05.2022, 31.05.2023 und zum 31.05.2024 jeweils zum Nennwert vorgesehen. Es besteht das Recht auf Teilkündigungen der Schuldverschreibungen, diese dürfen 50% des insgesamt emittierten Volumens nicht überschreiten. Im Falle einer Teilkündigung vor dem 01.06.2022 wird der betroffene Teil der Kündigung zu 105% zurückbezahlt.

5,25%-Aves Schienenlogistik-Anleihe (WKN A2YN2H)

ANLEIHE CHECK II: Die Anleihe der Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG mit einem Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.03. und 15.09.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 14.09.2024.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen zum 14.09.2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...