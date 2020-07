DGAP-Media / 2020-07-08 / 15:03 Pressemeldung *Nemetschek Gruppe kündigt Paradigmenwechsel in der Bauindustrie an * *- Neue Workflow-Lösung für agiles Arbeiten von Design- und Planungsteams * *- Evolution in der modellbasierten Zusammenarbeit zwischen Architekten, Statikern und MEP-Ingenieuren * *- GRAPHISOFT, RISA, SCIA sind Treiber dieser neuen Entwicklung* München, 8. Juli 2020 - Die Nemetschek Group, einer der führenden Anbieter von Software für die Baubranche, kündigte heute auf der Building-Together-Veranstaltung von GRAPHISOFT eine Workflow-Lösung der nächsten Generation an. _Integrated Design_ stellt einen Paradigmenwechsel für die Baubranche dar. Architekten, Statiker und MEP-Ingenieure (Haustechniker) können damit in agilen Teams zusammenarbeiten. Aktuellen Studien zufolge ist die Produktivität der Bauindustrie in den letzten 20 Jahren jährlich um nur ein Prozent gestiegen. Infolgedessen liegt die Branche weit hinter anderen Sektoren zurück. Darüber hinaus kommt es bei der Mehrheit der Projekte zu Kosten- und/oder Zeitüberschreitungen. Die geringen Produktivitätssteigerungen und die Ineffizienzen liegen zum Teil an der losen Verbindung zwischen den verschiedenen Disziplinen, die meist getrennt an ihrem eigenen Datensatz arbeiten. Im Planungsprozess eines Gebäudes werden derzeit 30 Prozent der Zeit für die Koordination zwischen Architekten, Tragwerks- und MEP-Ingenieuren, Energieexperten und anderen am Bau beteiligten aufgewendet. "Wir müssen die traditionellen Prozesse unserer Industrie in Frage stellen, um sie zu verbessern. Unsere Vision ist es, Design- und Planungsexperten dabei zu unterstützen, sich von einer nicht synchronisierten Arbeitsweise in Silos zu agilen, interdisziplinären Teams weiterzuentwickeln, in denen sie alle wesentlichen Projektinformationen in Echtzeit austauschen können", sagte Viktor Várkonyi, Chief Division Officer der Planning & Design Division und Mitglied des Vorstands der Nemetschek Group, auf der digitalen Veranstaltung Building Together. "Anstatt beispielsweise die Kollisionserkennung zu perfektionieren, sollten wir Prozesse entwickeln, die solche Kollisionen vermeiden. Unsere Technologie wird es unseren Kunden ermöglichen, den Großteil ihrer wertvollen Zeit für den kreativen Designprozess zu verwenden." Unter der Leitung von GRAPHISOFT [1], RISA [2] und SCIA [3] waren zahlreiche Marken der Nemetschek Group an der Entwicklung dieser multidisziplinären Teamarbeitsumgebung beteiligt. "Unser Konzernansatz, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und offene Standards und Interoperabilität voranzutreiben, ist die Grundlage für diese Innovation", erklärte Viktor Várkonyi. "Mit diesem neuen integrierten Ansatz können Architekten, Bauingenieure und MEP-Ingenieure gemeinsam an Planungsprozessen arbeiten, und zwar in einer funktionsübergreifenden, interaktiven und kooperativen Weise", erklärte Huw Roberts, CEO von GRAPHISOFT. "Es ist spannend zu sehen, wie die Marken der Nemetschek Group ihre Kräfte bei der Entwicklung dieses Tools der nächsten Generation gebündelt haben". Mit der BIM-Arbeitsmethode als gemeinsamer Datenbank arbeiten alle Disziplinen an ihren eigenen Aufgaben und Parametersätzen in einem zentralen Modell. "Modellduplizierung sollte der Vergangenheit angehören", sagte Amber Freund, CEO von RISA. "Architekten und Ingenieure können integriert und multidisziplinär zusammenarbeiten. Dadurch können sie schnelle Entscheidungen präsentieren, die sich auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren", fügte Hilde Sevens, CEO von SCIA, hinzu. "Der integrierte Workflow für den Planungsprozess wird die Art und Weise, wie Architekten und Ingenieure zusammenarbeiten, erheblich verändern", so Viktor Várkonyi. "Das Ergebnis werden großartige Gebäude sein, die innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens fertiggestellt werden - ein Novum für die Baubranche". *Über die Nemetschek Group* Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute rund 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro. Kontakt: Stefanie Zimmermann VP Investor Relations & Corporate Communication NEMETSCHEK SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München P: +49 89 540459-250 M: +49 175 7211197 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Nemetschek SE Schlagwort(e): Bauen 2020-07-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 