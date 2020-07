Hauptversammlung der KST Beteiligungs AG für den 21.09.2020 als Präsenzveranstaltung geplantDGAP-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung der KST Beteiligungs AG für den 21.09.2020 als Präsenzveranstaltung geplant08.07.2020 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stuttgart, 08.07.2020Hauptversammlung der KST Beteiligungs AG für den 21.09.2020 als Präsenzveranstaltung geplantNachdem die Bestimmungen zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie inzwischen gelockert worden sind, freut sich die KST Beteiligungs AG mitteilen zu können, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft nun am 21.09.2020 um 11:00 Uhr in der traditionellen Form einer Präsenzhauptversammlung durchgeführt werden wird. Alle für die Hauptversammlung relevanten Unterlagen werden mit der Veröffentlichung der Einladung und Tagesordnung im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft bereitgestellt.Aus Sicht der KST Beteiligungs AG ist die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ein wesentliches Element zur Kommunikation zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären, das bei einer virtuellen Hauptversammlung ungenutzt bleiben würde.Die KST Beteiligungs AG hofft daher, dass die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht zu erneuten Beschränkungen bzw. zur Untersagung von Veranstaltungen führen wird und die Hauptversammlung damit wie vorgesehen als Präsenzveranstaltung realisiert werden kann. Sollten jedoch neue und unvorhergesehene Entwicklungen der Corona-Pandemie die Durchführung einer Präsenz-HV am 21.09.2020 wider Erwarten unmöglich machen, würde die Hauptversammlung der Gesellschaft dann falls notwendig zu einem anderen Termin und sofern unvermeidbar im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung realisiert werden.Der VorstandÜber die KST Beteiligungs AG Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie höher verzinsliche Anleihen.Kontakt: Reinhard Voss KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 GrafenauE-mail: voss@kst-ag.de Tel.: +49 (0)7033 40600 78 Fax: +49 (0)7033 40600 7908.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Deutschland Telefon: +49 7033 40600 78 Fax: +49 7033 40600 79 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de ISIN: DE000A161309 WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1089607Ende der Mitteilung DGAP News-Service1089607 08.07.2020