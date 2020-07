(shareribs.com) Toronto 08.07.2020 - Der Cannabisproduzent Organigram muss hunderte Stellen streichen, da kaum Umsätze erwirtschaftet werden. Bei Canopy Growth wurde die erste Corona-Infektion gemeldet. Die Corona-Pandemie macht auch vor den kanadischen Cannabisproduzenten nicht Halt. Canopy Growth teilte in dieser Woche mit, dass ein Mitarbeiter in der Anlage in Smith Falls positiv auf Covid-19 getestet ...

