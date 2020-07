FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Lösung des Problems zukünftiger Schadensersatzklagen in den USA zum Bayer-Unkrautvernichter Roundup kommt es zu einer Verzögerung. Nachdem der für die gerichtliche Genehmigung zuständige US-Richter Vince Chhabria sich am Montag skeptisch gezeigt hatte, dass die kürzlich verkündete Vereinbarung angemessen und fair ist, zogen Bayer und die Rechtsanwälte jetzt ihren Zustimmungsantrag bei Gericht formal zurück. So könnten beide Seiten umfänglicher auf die aufgeworfenen Fragen reagieren, heißt es in einer Mitteilung von Bayer.

Chhabria hatte sich am Montag nicht nur skeptisch zum Inhalt der Vergleichslösung geäußert, sondern es auch abgelehnt, den Termin für die Anhörung vom 24. Juli zu verschieben, um den Parteien zuvor mehr Zeit zur Erläuterung einzuräumen.

Bayer betonte jedoch, man stehe "nachdrücklich" zu der Vergleichslösung, die sowohl die aktuellen Rechtsstreitigkeiten sinnvoll beilege als auch eine tragfähige Lösung für mögliche künftige Verfahren enthalte. "Vergleiche in Zusammenhang mit derartigen Produkthaftungsklagen sind komplex und können im Verlauf einige Anpassungen erfordern", heißt es in der Mitteilung.

Ende Juni hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern eine außergerichtliche Einigung im jahrelangen Rechtsstreit um die angeblich krebserregende Wirkung seines weit verbreiteten Totalherbizids Roundup mit dem überwiegenden Teil der Kläger verkündet. Für 10,9 Milliarden Dollar sollten alle anhängigen und künftigen Klagen vom Tisch kommen.

Für etwaige künftige Fälle sollte ein Wissenschaftspanel über die Frage entscheiden, ob das glyphosathaltige Mittel tatsächlich wie von den Klägern behauptet Lymphdrüsenkrebs verursachen kann.

