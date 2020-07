In einem ohnehin eher schwachen Marktumfeld geht es mit den Anteilscheinen der Lufthansa im heutigen Handel um fast zwei Prozent nach unten. Neben den erschreckend hohen Infektionszahlen aus den USA und anderen für die Lufthansa wichtigen Ländern dürfte den Aktienkurs auch eine erneut negative Studie aus dem Hause Morgan Stanley belasten.Denn für deren Analystin Carolina Dores ist der MDAX-Titel nach wie vor überbewertet. Sie setzt als faire Bewertung das Vierfache des EBITDAs an (was dem 10-Jahres-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...