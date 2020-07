Wien (www.fondscheck.de) - Die Deka wird 2024 nach über 20 Jahren das berühmte Frankfurter Hochhaus "Trianon" verlassen und in das neu entstehende Hochhaus Four-T1 auf dem ehemaligen Deutsche-Bank-Areal einziehen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Finanzdienstleister habe dort über 16.000 Quadratmeter Bürofläche auf zehn Stockwerken angemietet. Der Umzug sei nach eigenen Angaben Teil eines umfassenden Zukunftskonzepts der Deka-Gruppe für ihre Standorte in Frankfurt und zugleich Bekenntnis für die Metropole am Main. Die Büros der Deka würden künftig an zwei Orten gebündelt. Daher werde zurzeit noch in der Lyoner Straße 13, Frankfurt-Niederrad, ein hochmodernes Gebäude für bis zu 3.500 Mitarbeiter errichtet, das bereits Ende 2021 bezogen werden solle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...