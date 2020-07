München (ots) - Ob Sonnenuntergang über der Wüste, geheimnisvolle Pyramiden im Regenwald oder die raue Bergwelt des Kaukasus - aus über 60 Reisen für 2021 können Urlauber jetzt bei Marco Polo wählen. Der Entdeckerreisen-Spezialist hat sein Programm für das nächste Reisejahr aktuell auf www.marco-polo-reisen.com/entdecker (http://www.marco-polo-reisen.com/entdecker) veröffentlicht. Ebenfalls gerade online erschienen ist das Mini-Gruppen-Programm 2021, bei dem die Gäste in einem Team von höchstens zwölf Reisenden unterwegs sind: www.marco-polo-reisen.com/minigruppe (http://www.marco-polo-reisen.com/minigruppe). Hier hat Marco Polo sein Angebot deutlich ausgebaut. Neu dabei sind Reisen nach Jordanien, Georgien, Sri Lanka, Bhutan, Costa Rica, Guatemala sowie nach Laos und Kambodscha.Als Kataloge in gedruckter Form werden die Programme im September erscheinen - zusammen mit den Angeboten von YOUNG LINE TRAVEL und den Individuellen Reisen ohne Gruppe.Kulante Umbuchungs- und StornoregelnAufgrund des dynamischen Umfelds räumt Marco Polo allen Gästen, die bis 15. September 2020 eine Reise buchen, ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis vier Wochen vor Abreise ein. Dies gilt für Neubuchungen von Reisen sowohl für dieses Jahr als auch für Buchungen für das gesamte Jahr 2021. Detaillierte Informationen zu den neuen Reisen und anderen Angeboten von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center des Veranstalters unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).Corona-Schutzmaßnahmen von Marco PoloVon Einreise- und Quarantänebestimmungen über die Verfügbarkeit von Flügen und Hotels bis hin zu lokalen Hygiene- und Abstandsregeln: Für Marco Polo gehen Sicherheit und Gesundheit der Gäste vor. Der Veranstalter, der zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört, hat deshalb umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen für seine Reisen entwickelt. Das Sicherheits- und Hygienekonzept ist hier abrufbar: https://magazin.studiosus.com/Tags/Corona-Schutz-bei-StudiosusKlimaneutral unterwegs mit Marco PoloSchon gewusst? Marco Polo kompensiert ab 2021 neben den Treibhausgas-Emissionen der Bus-, Bahn- und Bootsfahrten jetzt auch alle Flüge und Übernachtungen sowie die Verpflegung. Damit sind Weltentdecker mit Marco Polo umfassend klimaneutral unterwegs. Der Veranstalter berechnet dabei den Treibhausgasaustoß der einzelnen Reisen und finanziert entsprechend den Bau von Biogasanlagen in Nepal, um CO2-Emissionen in gleicher Höhe einzusparen. Dabei arbeitet Marco Polo mit der Klimaschutzorganisation myclimate und mit Studiosus Reisen zusammen.Über Marco Polo ReisenMarco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen in kleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gebündelt hat der Rundreise-Spezialist sein Angebot in vier Katalog. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimische Reiseleitung. Internet: www.marco-polo-reisen.com (http://www.marco-polo-reisen.com)Pressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505,E-Mail: frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40201/4646823