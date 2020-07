Zürich (ots) - Das Zürcher Startup Joseph's Toiletries ist in Liquidation. Bekannt wurde die Firma für die Herstellung von extrem teurem WC-Papier. Obwohl einige Luxushotels das bis zu 270 Franken teure Hygienepapier ihren Gästen bereitstellten und es 2016 sogar bei der Oscar-Verleihung verteilt wurde, war das Geschäftsmodell nicht tragfähig.



Gründerin Sabrina Risch erklärte gegenüber der "Handelszeitung", dass der Herstellungsprozess nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei. Eine Neupositionierung in Richtung ökologische Feuchttücher, die im Supermarkt verkauft wurden, half nicht: "Nachdem wir die Technologie an den Hersteller übergeben haben, geben wir die Geschäftstätigkeit auf", so die Unternehmerin.



Das Edelprodukt von Risch sorgte weltweit für Aufsehen. Unter anderem berichteten "USA Today", "Daily Mail" und CNBC über das Schweizer Startup. US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow bezeichnete die Zürcher Idee als "Goldstandard des Klopapiers".



