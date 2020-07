Nvidias A100-Beschleuniger kommen jetzt auch in Instanzen von Googles Compute Engine in der Cloud zum Einsatz. Dort sollen sie die Leistung für maschinelles Lernen verbessern. Google hat als erster Cloud-Anbieter mehrere Instanzen veröffentlicht, die Nvidias A100-Beschleuniger nutzen. Die Compute Engine A2 basiert auf Systemen von Nvidia, die Google mit Intel-Prozessoren kombiniert. Vorerst sind die Instanzen nur per privatem Alpha-Programm verfügbar, sie eignen sich für maschinelles Lernen - also Training sowie Inferencing - und für High Performance Computing (HPC)...

