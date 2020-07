Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta031/08.07.2020/16:10) - Wie die Gesellschaft heute erfuhr, hat das Landgericht Frankfurt am Main (Az. 2-33 O 193/18) am 2. Juli 2020 den ehemaligen Alleinvorstand der Gesellschaft, Herrn Michael Reza Pacha, verurteilt, an den Insolvenzverwalter der Gesellschaft EUR 927.932,24 zzgl. Zinsen zu zahlen. Herr Pacha kann im Gegenzug die Abtretung möglicher Forderungen der Insolvenzmasse gegen verschiedene Zahlungsempfänger in Höhe von EUR 41.292,77 verlangen und hat, soweit er Zahlung leistet, eine entsprechende Insolvenzforderung.



Die Forderung gegen Herrn Pacha wird auf §§ 92 Abs. 2, 93 Abs. 3 Nr. 6 Aktiengesetz gestützt. Wird eine Gesellschaft zahlungsunfähig, muss der Vorstand Insolvenz anmelden. Tut er dies nicht, sondern leistet weiter Zahlungen an Gläubiger der Gesellschaft, so reduziert er die Insolvenzmasse und der Vorstand muss dies ausgleichen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass dies hier der Fall war.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



(Ende)



Aussender: PEARL GOLD AG Adresse: c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Boutonnet Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com



ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1594217400074



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 08, 2020 10:10 ET (14:10 GMT)





PEARL GOLD-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de