Im ersten Halbjahr 2020 sind weniger Investitionen in österreichische Immobilien geflossen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Volumen verringerte sich um etwa 200 Mio. auf rund 1,5 Mrd. Euro, wie der Gewerbeimmobilienberater CBRE am Mittwoch bekanntgab. Das zweite Halbjahr sei "traditionell das stärkere", so CBRE-Experte Georg Fichtinger.Im Gesamtjahr 2020 werden sich die Investitionen gegenüber ...

