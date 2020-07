Mainz (ots) -Donnerstag, 9. Juli 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenBGH-Urteil zu Schönheitsreparaturen - Infos von Anwältin SibylleVoßbeckBuchtipps für den Urlaub - Gespräch mit Mona AmezianeIdentitätsklau im Netz - Gespräch mit Anwalt Michael TerhaagGast: Katrin Pollitt, SchauspielerinDonnerstag, 9. Juli 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAbschleppen im Akkord - Parksünder im VisierExpedition Deutschland: Limburg - ZufallsbegegnungenKüchenträume - Doreens Balsamico-Sauerkirsch-KuchenDonnerstag, 9. Juli 2020, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisDer Verfassungsschutzbericht 2019 - Hass und Hetze im FokusCoronaviren in geschlossenen Räumen - Neue ErkenntnisseBergbau und Nostalgie - Ein Saarländer Bergmann erinnert sichDonnerstag, 9. Juli 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt - Dresscode für den SommerDonnerstag, 9. Juli 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbRon-Wood-Doku ab heute im Kino - Der "Rolling Stone" im PorträtModische Sommertrends 2020 - Tipps von Michael MichalskyPromis und Sonnenbrillen - Die schönsten Exemplare des SommersDonnerstag, 9. Juli 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerTrump, Corona und die Weltwirtschaft - Wie hart trifft esDeutschland?Die USA und Donald Trump mitten in der Coronakrise und dieWeltwirtschaft in einer tiefen Rezession. Wie gefährlich ist es, wenndie größte Volkswirtschaft gleichzeitig auch der größteCorona-Hotspot ist?Was nutzen der Export-Nation Deutschland dann die Erfolge im Kampfgegen Corona? Kommt zur Sorge um die Gesundheit die Angst um denArbeitsplatz? Kämpft am Ende jedes Land für sich um Jobs undImpfstoffe?Peter Altmaier, CDU, BundeswirtschaftsministerSahra Wagenknecht, Die Linke, MdB, Volkswirtin, PublizistinSudha David-Wilp, German Marshall Fund (GMF)Monika Schnitzer, Mitglied des SachverständigenratesHendrik Streeck, Professor für VirologieSandra Navidi, Finanzexpertin Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4646882