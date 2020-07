Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kauflaune hält an, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen Interesse in fast allen Bereichen", berichte Christian Dürr von der Société Générale. Laut Hubert Heuclin von der BNP Paribas würden sich Anleger derzeit vor allem auf die USA konzentrieren.Besonders viel Aufmerksamkeit würden Nasdaq-Tracker (ISIN DE000A0F5UF5/ WKN A0F5UF) erhalten. "Das hängt wohl mit der hervorragenden Entwicklung von Unternehmen wie Tesla und Amazon zusammen", meine Leif Österwind von Lang & Schwarz. Heuclin bezeichne Tech-Aktien als "unique real winners", also die einzigen echten Gewinner. Sie hätten eben nicht so am Konjunkturzyklus gehangen. "In einer Zeit mit unsicheren Wachstumsaussichten sind Anleger bereit, einen Aufschlag zu zahlen für Unternehmen, deren Geschäft Wachstumspotenzial hat." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...